Mulher morre e homem fica baleado após carro ser perseguido por criminosos, em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Na tarde de sexta-feira (30), um carro foi alvejado por pelo menos sete tiros durante uma perseguição que iniciou na 12ª rua, com a travessa 13 de Maio, bairro Bela Vista, em Itaituba

Segundo informações preliminares, no veículo estavam um homem, identificado como Ronaldo de Jesus Moura e Isadora Letícia Araújo Fernandes, além dos dois filhos do casal, um adolescente e um bebê de 6 meses.

Câmeras de segurança flagram o momento em que os suspeitos se aproximaram do veículo e iniciaram a perseguição.

As vítimas foram levadas para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). De acordo com informações, Isadora não resistiu e veio a óbito. Não há informações se os menores foram atingidos.

O carro foi encaminhado para o pátio da delegacia de polícia, e o caso será investigado.

Segundo apurou o Giro, Ronaldo já é conhecido da polícia. Ele foi preso recentemente durante uma operação da Polícia Militar, acusado de envolvimento com facção criminosa e tentativa de homicídio. O mesmo estava no presídio e estava em liberdade há pouco tempo. (Com informações do Portal Giro).

Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022

