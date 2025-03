PM prende homem com porções de crack escondidas na boca no Pará

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na noite de quarta-feira (19), na Avenida Boa Esperança, no Bairro Laranjeiras, em Marabá (PA).

Na noite de quarta-feira (19), por volta das 20h, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na Avenida Boa Esperança, no Bairro Laranjeiras, em Marabá, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, um dos homens empreendeu fuga, enquanto o outro tentou se afastar discretamente.

Os policiais interceptaram o suspeito que havia permanecido no local e realizaram a abordagem. Durante a indagação sobre a razão pela qual seu comparsa havia corrido, o homem demonstrou dificuldade para se expressar. Ao ser solicitado que cuspisse, ele jogou para fora da boca várias porções de uma substância assemelhada a crack.

O suspeito foi identificado como Cleomar Francisco Brito, que já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e respondia ao processo em liberdade provisória. Em sua posse foram encontradas 18 porções da droga mencionada, além de R$ 20,00.

Questionado sobre a finalidade da droga, Cleomar alegou ser apenas um usuário. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. Os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança da guarnição durante a condução do suspeito.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/07:33:12

