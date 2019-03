Fazendeiro tenta matar o próprio funcionário que estava com a mulher e filho de quatro meses

Fazendeiro tenta matar família em Dom Eliseu (Polícia Civil)

Eles foram seguidos e atropelados pelo patrão

O fazendeiro João Leonardo Ferreira foi preso pela Polícia Civil do Pará, nesta quarta-feira (6), em Itinga, na divisa do Pará com o Maranhão, apontado como autor da tentativa de homicídio de um funcionário de sua fazenda e de familiares da vítima em Dom Eliseu, nordeste paraense.

O crime foi registrado no último dia 3, no KM 4 da Rodovia BR-010, zona rural do município paraense. Formada pelos investigadores Ronaldo, Alan e Donato, sob a coordenação do delegado Alselmo Matos, a equipe policial cumpriu a ordem de prisão preventiva expedido pela Comarca de Dom Eliseu.

A vítima, que era funcionário da fazenda de propriedade do acusado, narrou que estava, por volta de 21h do último dia 3, na rodovia BR-010, seguindo de moto em direção à fazenda, com a esposa e o filho de quatro meses quando viu a aproximação de uma caminhonete que seguia a moto na estrada.

Ao reconhecer o carro de seu patrão, ele afirma ter parado a moto na estrada com intenção de lhe perguntar o que havia ocorrido.

Nesse momento, o acusado avançou com o carro para cima da moto da vítima derrubando ao chão o relator, a esposa dele e o bebê. Antes de sair do local, o fazendeiro teria abaixado o vidro do carro e perguntado à vítima: “Você ainda não morreu?”. A vítima socorreu a esposa e o filho até o Hospital Municipal de Dom Eliseu. As duas vítimas tiveram ferimentos graves. Já o funcionário da fazenda sofreu escoriações leves pelo corpo.

O relator disse ter ido à fazenda depois, pois reside no local. Lá, o cunhado do acusado teria dito que João esteve na fazenda dizendo que havia batido com a caminhonete em animais que estavam na estrada. João teria seguido para a cidade de Itinga no Maranhão.

A vítima acredita que João tenha ficado com raiva pelo fato de o funcionário não ter ido à fazenda no último dia 3, domingo de Carnaval. Por isso, o fazendeiro resolveu atentar contra a vida do funcionário e de sua família. O preso já está recolhido à disposição da Justiça do Pará.

