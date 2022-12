PM prende irmãos que usavam casa da família para vender drogas, em Novo Progresso

(Foto:Ascom/PM) – Policiais encontraram três aparelhos celulares, maconha, cocaína, crack e munição.

Dois irmãos foram presos na sexta-feira (23), ao serem flagrados vendendo drogas na casa da família no município de Novo Progresso, sudoeste do estado. A ação foi realizada por agentes do 46º Batalhão de Polícia Militar (46º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional X (CPR X).

Equipes do Batalhão receberam denúncias de que em uma residência na rua Júlia Fernandes estaria ocorrendo comércio de entorpecentes, com grande circulação de pessoas. No local, um homem e uma mulher, irmãos, foram identificados como moradores do imóvel. Durante procedimento de revista, os policiais encontraram três aparelhos celulares, R$ 329,00 em espécie, 11,1 g de maconha, 2,4 g de cocaína e 2,5 gramas de crack, além de munição calibre .36.

A dupla confirmou que usavam a residência para vender drogas e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 25/12/2022/07:05:53

