Comunidade São Marcos convida para “2º CHURRASCO DRIVE THRU” no dia 13 em prol construção da igreja

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Participe deste almoço com sua família. Será no Salão da Igreja Católica na Comunidade São Marcos, a partir das 10 horas, o valor do Churrasco será de R$ 70,00. Na compra de um espeto concorre ao prêmio de R$1000 (mil reais)

No dia 13 de junho acontecerá o “2º CHURRASCO DRIVE THRU” beneficente em prol do projeto de Construção da Igreja Católica da Comunidade São Marcos. O valor total arrecadado será destinado a compra de equipamentos.

You May Also Like