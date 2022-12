Novo reservatório de água tratada entra em operação e beneficia 700 moradores do Distrito de Alvorada da Amazônia

(Fotos:Ascom/Aegea MT/PA) – Os moradores de do Distrito de Alvorada da Amazônia contam com um importante reforço no sistema de abastecimento de água. A Águas de Novo Progresso realizou, neste mês, a instalação de um novo reservatório elevado, buscando melhorar a oferta de água tratada na região. A nova estrutura tem capacidade para armazenar 40 mil litros de água e vai beneficiar aproximadamente 700 pessoas.

A implantação do reservatório faz parte do conjunto de ações desenvolvidas pela concessionária para garantir maior segurança operacional na distribuição de água potável para a população. A nova estrutura foi projetada em aço carbono para garantir alta durabilidade, de acordo com as normas técnicas.

De acordo com o coordenador regional da Águas de Novo Progresso, Lucas Strojake; a obra representa mais um avanço na prestação de serviço para os munícipes. “A ação é muito importante para garantir a qualidade e distribuição da água tratada no Distrito. Isso demonstra o compromisso e respeito da concessionária com a população”, ressaltou.

O coordenador explica que a instalação do novo reservatório é necessária, pois o equipamento é deteriorado com o tempo. “Então, para garantir e manter o abastecimento na região realizar essa substituição extremamente essencial para prezarmos pela qualidade da água que entregamos para a população”, completou Strojake.

O trabalho foi realizado com ajuda de guindaste e instalações hidráulicas. Ao todo, 13 profissionais participaram da ação entre coordenadores, engenheiros, terceiros e agentes de saneamento.

No município, a concessionária realiza o monitoramento constante do sistema de abastecimento em toda a cidade por meio do Centro de Controle de Operações (CCO) e mantém técnicos trabalhando 24 horas por dia para que a população tenha água com regularidade.

Para garantir a qualidade e atender a todos os parâmetros de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que determina os padrões de água para consumo humano no Brasil, a Águas de Novo Progresso exerce um rigoroso controle no processo de tratamento e distribuição de água por meio de análises em laboratório.

