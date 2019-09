PM prende jovem acusado de estupro em Castelo de Sonhos!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O fato ocorreu na residência da vítima, no Bairro Leão Filho, que segundo a denunciante, teve sua Janela arrombada, por onde o acusado adentrou no quarto e manteve uma conjunção forçada.

