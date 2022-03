PM prende rapaz que furtou celular e desmonta uma boca de fumo em Novo Progresso

(Foto:Rprodução)- Um rapaz furtou dois celulares na manhã desta quinta-feira, 17 de março de 2022, dentro de um caminhão de entrega, na avenida Jamanxim, centro de Novo Progresso, as vítimas reconheceram o acusado levaram o caso para polícia e saíram na capturo do suspeito.

O motorista e ajudante saíram atrás do suspeito, ao encontra-lo em via pública acabaram discutindo e partiram para luta corporal, a polícia militar chegou e conteve a briga. Ao ser preso o rapaz confessou que furtou os celulares, e é usuário de droga e trocou os celulares por droga (estava no bolso).

O réu confesso entregou para polícia o local (Boca de Fumo) onde trocou o celular por drogas. Em diligência a Guarnição da polícia Militar, no comando do Sargento Maduro, seguiu até o local, no bairro Pires de Lima, onde funciona uma Vila, e confirmou a denúncia de Boca de fumo. A polícia Militar prende um flagrante José Nelson de Lima, que também é o proprietário do imóvel, com drogas, celulares, dinheiro, entre outros objetos que podem ter sido trocado por drogas.

O usuário, o traficante e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2022/15:40:41

