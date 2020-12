Programa Forma Pará cancela provas marcadas para dezembro

Suspensão se deve aos decretos municipais que declaram situação de emergência para enfrentamento da Covid-19. (Foto:Reprdooução)

Programa Forma Pará cancela prova marcada para dezembro

O Programa Forma Pará, desenvolvido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) cancelou as provas que estavam marcadas para 13 de dezembro.

A suspensão das provas do processo seletivo pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) se deve aos decretos municipais que declaram situação de emergência para enfrentamento da Covid-19.

Estão suspensas temporariamente as seleções para os seguintes cursos:

*Da Universidade do Estado do Pará (Uepa) em Belém/Icoaraci e Salinópolis;

* Da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) nos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Tailândia, Abel Figueiredo, Itupiranga, Piçarra, Jacundá e Ourilândia;

* Da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) em Novo Progresso e Rurópolis;

*Da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) em Ourém, Mocajuba, Goianésia e Ulianópolis;

* E do Instituto Federal do Pará (IFPA) em Marituba, Muaná, Cachoeira do Piriá, Dom Eliseu e Novo Repartimento.

A Fadesp e a comissão do processo seletivo da Sectet e das Instituições de Ensino Superior (IES) irão definir novo cronograma, após as prefeituras reabrirem as escolas nos municípios.

O processo seletivo para o curso de Licenciatura em Computação (Ufra), no distrito de Mosqueiro (Belém), segue com o cronograma normal. A seleção utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e não realizará provas.

As inscrições continuam abertas no site.

30/11/2020

30/11/2020 11h06

