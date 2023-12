PM prende suspeito de treinar 33 pessoas para engolir drogas, em esquema de tráfico internacional

No local onde o suspeito estava também foram encontradas as pessoas treinadas para ingerir entorpecentes e levá-los para a Europa.

A Polícia Militar de São Paulo prendeu 33 pessoas suspeitas de terem sido treinadas para engolir drogas e levá-las para a Europa. Conforme as autoridades, a ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira (23), em uma casa na Zona Oeste de SP. O mentor do grupo seria um homem de 24 anos, que estaria aliciando e treinando as pessoas para cometerem o crime. Cerca de mil porções de pasta base de cocaína foram apreendidas.

De acordo com a PM, uma denúncia anônima levou os agentes até um imóvel, localizado na Vila Sônia. No relato do denunciante, o local servia de alojamento para “mulas” de tráfico internacional de drogas. Ao chegar no endereço, os agentes se depararam com os 33 suspeitos, que informaram que estariam morando no local e apresentaram atitude suspeita. Ao serem indagados, os suspeitos informaram que o homem de 24 anos, que não possui antecedente criminal, seria o aliciador do grupo.

Dessa maneira, os PMs realizaram buscas pela residência e encontraram 38 passaportes; aproximadamente mil porções de pasta base de cocaína, que estavam prontas para ser engolidas e totalizaram cerca de quatro quilos da droga; além de anotações do tráfico e cartões bancários.

Alguns dos moradores da casa ainda informaram à polícia que engoliam cerca de 150 pacotes para viajar ao exterior, principalmente para países como França, Espanha, Holanda e Irlanda. Todos foram encaminhados para a delegacia. O homem que treinava as pessoas foi preso e os demais foram liberados posteriormente. Mil porções de pasta base de cocaína foram apreendidas.

