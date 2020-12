PM prende três pessoas e apreende drogas, armas e motos em operação em Moju, nordeste do Pará

Suspeitos foram localizados por meio de denúncias anônimas. Material apreendido será periciado.

Três pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar no município de Moju, no nordeste do Pará. Segundo informações divulgadas pela PM nesta quarta-feira (16), três motocicletas e duas espingardas foram apreendidas na ação.

As prisões ocorreram na última terça (15). Após serem informadas que dois homens teriam roubado várias motos no município, agentes foram até a Vila Boa Esperança, em Moju. No local, os agentes foram recebidos com tiros por um dos homens, que conseguiu fugir por uma área de mata.

O outro suspeito que estava no local foi preso, e duas motocicletas que estavam com um registro de roubo foram recuperadas. Além disso, duas espingardas calibre 32, uma quantia de droga e uma balança de precisão também foram apreendidas no local.

O suspeito chegou a levar os policiais até uma residência próxima, onde estaria escondida outra motocicleta. Na casa, os policiais encontraram o veículo com registro de roubo e aproximadamente meio quilo de maconha.

Os veículos, as armas, e a droga apreendida foram encaminhados, juntamente com os suspeitos para a Delegacia de Moju, onde foram realizados os procedimentos administrativos.

