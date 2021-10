PMs do Pará viram réus por sequestrar homem, mantê-lo em cativeiro na viatura e pedir R$ 10 mil para liberação

Corregedoria Militar, em Belém. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Militares foram surpreendidos por agentes da Corregedoria no momento em que iriam receber dinheiro da família da vítima. Eles foram presos em flagrante.

O juiz Lucas do Carmo de Jesus, da Vara Única de Justiça Militar do Pará, acatou denúncia contra três policiais militares pela crime de extorsão mediante sequestro. Agora, eles passam a ser réus na Justiça por terem detido um homem, sem indícios de tráfico de drogas, segundo as investigações.

A manifestação vem em resposta à denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar sobre caso ocorrido no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Segundo a denúncia, um cidadão, que teve a identidade preservada pela reportagem, foi abordado pelos policiais no dia 20 de outubro, quando foi preso e colocado no interior de uma viatura. Em depoimento, ele disse que os militares passaram a exigir R$10 mil da esposa dele para a liberação.

Ainda de acordo com o relato, os militares ficaram com o celular da mulher, aparelho pelo qual eles teriam acertado o recebimento de R$6 mil com a mãe dela.

Ao chegarem no local acertado, os policiais foram surpreendidos por militares da Corregedoria da corporação e foram presos em flagrante.

O homem detalha que ficou detido por cerca de uma hora e meia. No momento em que a viatura foi abordada, ele estava dentro do veículo, sem algemas, sendo apontado pelo trio como envolvido com tráfico de drogas. Os policiais da corregedoria, no entanto, constataram que a suspeita não procedia.

Em audiência de custódia, foi homologada prisão em flagrante sendo convertida para prisão preventiva. Agora a audiência para análise dos depoimentos de testemunhas está marcada para o dia 22 de novembro, de acordo com a Justiça Militar.

Entenda o caso

Os agentes praticaram o crime contra um homem, que segundo eles, seria suspeito de tráfico de drogas. A viatura serviu de ‘cativeiro’ e o homem só seria liberado após pagamento em dinheiro, segundo testemunhas.

O flagrante ocorreu a partir de denúncia feita por familiares do homem detido pelos policiais. Eles procuraram a corregedoria da Polícia para prestar queixa sobre o ocorrido, possibilitando a busca e a prisão dos três policiais.

Segundo Armando Brasil, promotor de Justiça que investiga a má conduta de agentes militares há 18 anos, os policiais, identificados como sargento Cordeiro, soldado Figueira e policial militar Ramon, realizavam os sequestros na região metropolitana de Belém.

Ainda de acordo com o promotor, existe a possibilidade da pratica do crime ter sido recorrente por um longo tempo. O g1 não conseguiu contato com as defesas deles.

Em nota, a Polícia Militar disse que está apurando o caso e que, se comprovado o crime, tomará as medidas cabíveis, conforme o código de ética e disciplina da corporação. A PM ressaltou ainda que não compactua com os desvios e conduta por parte de seus agentes e que todas as denúncias serão apuradas com o máximo rigor.

