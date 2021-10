Operação “Ordem em Progresso”, apreende 300 pés de maconha no Assentamento Santa Julia em Novo Progresso

Polícia Civil cumpre mandados de prisão em Novo Progresso e apreende armas ,300 pés de maconha e entorpecentes. – (Fotos:Divulgação)



25 policiais de Jacareacanga, Itaituba, Rurópolis, Trairão, Castelo de Sonhos e Novo Progresso participaram da operação “Ordem em Progresso”,na manhã desta quarta-feira 27 de outubro em Novo Progresso.

A Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Tapajós, no Baixo-Amazonas, realizou nesta quarta-feira, 27, a operação “Ordem em Progresso”, cujo objetivo foi combater o tráfico de entorpecentes e a comercialização de armas no município de Novo Progresso.

A equipe da Polícia Civil cumpriu dez mandados de busca e apreensão domiciliar em várias residências do município, e apreendeu, no Assentamento Santa Julia, o jovem Igor Tiago Ribeiro da Silva de 25 anos, com aproximadamente, 300 pés de maconha, 131 gramas de maconha prensada, uma balança de precisão e três espingardas calibre 28. Igor foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecente e pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Em Novo Progresso os mandados foram cumpridos nos bairros Jardim América e Pires de Lima.

Jardim América- O mandado foi cumprido na residência da nacional Patrícia Santos, vulgo Neguinha e seu filho M.J.S. menor de idade com droga armas e munição. Foi preso em flagrante na rua Niguaraga, bairro Jardim América, o eletricista Emilio Kennedy Duarte Lisboa, vulgo Oitavo, com 71 tabletes e 40 gramas de maconha, um revólver Taurus calibre 38 e munições intactas.

Rui Pires de Lima – O mandado foi cumprido na rua Santa Ana, na residência do nacional Kenneth Duarte Lisboa de 21 anos, onde foi encontrado uma pequena quantidade de maconha e uma trouxinha de crack. Kenneth foi conduzido para DEPOL para medidas de praxe. Outro mandado foi cumprido na Avenida Brasil no bairro Pires de Lima, na residência do nacional Natanel Alves Rodrigues , vulgo Natal, no local foi encontrado 53 gramas de maconha e uma balança de precisão.

O delegado Marcelo Santos Filho, que esteve à frente da operação, comentou que a operação é uma resposta efetiva à sociedade do município de Movo Progresso. “Sem dúvida a operação foi de fundamental importância, uma vez que foram apreendidos considerada quantidade de entorpecentes, armas e munições”, contou.

