Flamengo: Renato Gaúcho entrega o cargo após derrota de 3 a 0 para o Athletico-PR, mas diretoria não aceita

Rubro-negro carioca será o próximo adversário do Galo pelo Brasileirão – (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Renato Gaúcho foi vaiado e xingado pela torcida do Flamengo, no Maracanã

O técnico Renato Gaúcho entregou o cargo após a derrota de 3 a 0 do Flamengo para o Athletico-PR, resultado que tirou o rubro-negro carioca da final da Copa do Brasil 2021. Apesar da decisão do treinador, a diretoria do Flamengo não aceitou e manteve Renato Gaúcho no cargo.

Próximo adversário do Atlético no Brasileirão, o Flamengo não vence há quatro partidas, com dois empates e duas derrotas. Renato Gaúcho foi bastante vaiado e a até ofendido pela torcida do Flamengo, no Maracanã, durante o duelo contra o Furacão.

Após se acertar com a diretoria, o treinador foi para a coletiva de imprensa e assumiu a culpa pela fase ruim da equipe.“Se tem um culpado aqui, esse único culpado sou eu. Responsabilidade toda minha. O grupo não teve culpa de nada. O Athletico foi quatro vezes e conseguiu fazer três gols. O Flamengo criou mais de 20. Um time desorganizado não consegue criar assim”, disse.

O próximo desafio do treinador será neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, contra o Atlético, pela 29ª rodada do Brasileirão.



28/10/2021

