POLÊMICA- ‘Periguetes gospel’: pastor detona comportamento e alerta homens a fugirem desse perigo

Pastor polemizou ao criticar o comportamento e vestimento de algumas mulheres dentro da igreja. (Foto: Reprodução)

Um artigo escrito pelo pastor Renato Vargens alertando homens para que tomem cuidado com as “periguetes gospel” gerou maior polêmica e viralizou na web.

Segundo pastor, as “periguetes gospel” são mulheres que “cujo comportamento nos fazem ruborizar de vergonha” e “que marcam seus corpos com roupas que afrontam o Senhor e sua santidade”.

Ainda de acordo com o artigo escrito pelo pastor, ele aconselha “as moças que desenvolvem esse tipo de comportamento que procurem em Cristo a satisfação para a sua alma” e sugere que “aos rapazes tementes a Deus, que fujam deste tipo de moça, as quais mediante um relacionamento fugaz pode até trazer prazer e satisfação, mas, que no fim, produz profundas feridas na alma”.

Leia o artigo na íntegra:

Sabe aquela moça que diz que foi salva por Cristo e se comporta como piriguete? Pois é, resolvi escrever sobre ela, suas vestes e comportamento. Mas, antes que você diga que isso é moralismo, que Deus não olha a aparência e sim o coração, é importante que você entenda que um coração regenerado pelo Espirito Santo, leva a pessoa a mudança de comportamento.

Tudo bem, sejamos justos, também sei que muitos homens, não regenerados possuem um comportamento que não condiz com sua fé. Na verdade, para nossa tristeza, a igreja está cheia de “homens galinha”, que frequentam nossos ajuntamentos somente pra tentar “pegar” alguém.

Ora, vamos combinar uma coisa? O mundo comportar-se dessa forma e até compreensível, mesmo porque, as Escrituras nos ensinam que ele jaz no maligno. O que nos surpreende é ver esse tipo de comportamento na igreja.

Confesso que tenho ficado abismado com algumas moças que influenciadas pelo feminismo e a liberação sexual se relacionam com vários parceiros no decorrer do ano. Nessa perspectiva tornou-se comum, encontrar “periguetes” nas igrejas cujo comportamento nos fazem ruborizar de vergonha. Para piorar a situação, não são poucas aquelas que marcam seus corpos com roupas que afrontam o Senhor e sua santidade. Digo mais: acredito que as que se comportam desta maneira não nasceram de novo, até porque, as Escrituras nos mostram que todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo anda em novidade de vida procurando assim agradar àquele que o redimiu e salvou. Isto posto, aconselho as moças que desenvolvem esse tipo de comportamento que procurem em Cristo a satisfação para a sua alma, até porque, nada nem ninguém, pode satisfazer o vazio existente no coração do homem.

Sugiro também aos rapazes tementes a Deus, que fujam deste tipo de moça, as quais mediante um relacionamento fugaz pode até trazer prazer e satisfação, mas, que no fim, produz profundas feridas na alma.

Verdadeiramente o “piriguetismo” não convém a santos do Senhor. É que penso, é o que digo! Renato Vargens

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...