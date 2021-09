A munição vinha do Maranhão, e tinha como destino final a cidade de Marabá (Foto:Divulgação Reprodução)

A Polícia Civil com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou na noite desta quarta-feira, 9, uma velha caminhonete transportando mais de 11 mil munições. A apreensão foi realizada na BR-230, na rodovia Transamazônica, próximo a Marabá.Polícia apreende 11 mil munições irregulares na Transamazônica.

Segundo informações da PRF, uma barreira foi montada e os policiais avistaram o veículo e deram ordem de parada. No interior do automóvel, estava o condutor do veículo, identificado como Gilvan Rodrigues da Cruz, o carona Wildes Carvalho de Sá. Durante a revista, mais de 11 mil munições, chumbo e pólvora foram encontrados escondidos dentro do sistema de som automotivo.

Segundo os suspeitos, o material apreendido vinha da cidade de Imperatriz, sul do Estado do Maranhão e seria distribuído em Marabá. A dupla recebeu voz de prisão foi apresentada na 21ª Seccional Urbana, onde os dois ficaram custodiados, aguardando manifestação da Justiça.

