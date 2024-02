Pará possui mais de 92 mil consumidores com geração própria de energia solar

Mapeamento da Absolar aponta que Estado possui 800 megawatts instalados em propriedades.

O Pará registrou um crescimento de cerca de 24% no quantitativo de consumidores que são abastecidos por energia solar nos últimos seis meses. De 73,9 mil, em julho de 2023, subiu para 92 mil consumidores, até o momento, que usam esse tipo de energia. Os dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) mostram que o Estado ocupa, atualmente, a décima terceira posição do ranking nacional entre as unidades federativas com maior potência instalada de energia solar distribuída.

Dos 144 municípios paraenses, 143 cidades somam 71,3 mil conexões operacionais da fonte fotovoltaica em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Conforme mapeamento da Absolar, o Pará está entre os 15 estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar para geração própria. A região possui 800 megawatts (MW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.Desde 2012, a modalidade já atraiu mais de R$ 3,9 bilhões em investimentos, além da geração de mais de 24 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 800 milhões aos cofres públicos.

Para Daniel Sobrinho, coordenador estadual da Absolar no Pará, o avanço da energia solar no País é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil e ajuda a reduzir a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da ocorrência de bandeira vermelha na conta de luz da população.“Como muitos estados da região Norte do país ainda dependem dos combustíveis fósseis, mais caros e poluentes, para suprimento de eletricidade dos cidadãos e do setor produtivo, o crescimento da energia solar no Pará tem sido fundamental para melhorar a qualidade da energia elétrica no território paraense, garantindo mais segurança, autonomia e independência aos consumidores a partir de uma fonte limpa e renovável”, destaca.O presidente executivo da Asolar, Rodrigo Sauaia, afirma que o crescimento da geração própria de energia solar fortalece a sustentabilidade e protagonismo internacional do Brasil, alivia o orçamento das famílias e amplia a competitividade dos setores produtivos brasileiros.“A fonte solar é uma alavanca para o desenvolvimento do País. Em especial, temos uma imensa oportunidade de uso da tecnologia em programas sociais, como casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, na universalização do acesso à energia elétrica pelo programa Luz para Todos, bem como no seu uso em prédios públicos, como escolas, hospitais, postos de saúde, delegacias, bibliotecas, museus, parques, entre outros, ajudando a reduzir os gastos dos governos com energia elétrica para que tenham mais recursos para investir em saúde, educação, segurança pública e outras prioridades da sociedade brasileira”, conclui Sauaia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/02/2024/16:25:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...