Mãe é investigada por suspeita de prostituir filha de 12 anos por álcool e drogas em Itaituba

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, na manhã desta sexta-feira, 10. Segundo o pai de uma menina de 12 anos a mãe da criança a alicia para prostituição, em troca de bebidas alcoólicas e drogas. O pai da menor, Leonilson da Silva Dias, de 32 anos, e a mãe da menina identificada como Priscila Sau Munduruku, de 29 anos, estão separados e moram em casas distintas.

Segundo Leonilson, quando a menina vai visitar a mãe, em decorrência da guarda compartilhada, a adolescente seria oferecida para “amigos” da mulher durante bebedeiras em praias da cidade e dentro da própria casa. O pai da jovem contou que outras denúncias foram realizadas, mas que não houve prosseguimento, e também havia feito exames, que comprovariam ou descartariam a existência de abusos, mas ele afirma que não sabe por onde estão esses exames.

Os próprios familiares de Priscila confirmam o relato do pai, e também pedem que Leonilson siga adiante com a denúncia para que a mãe da menina seja apresentada na delegacia e os procedimentos legais sejam aplicados.

A Delegacia de Polícia Civil de Itaituba investiga o caso.

Por:Zap Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...