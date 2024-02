Polícia apreende 220 quilos de peixes ilegais em Guarantã do Norte- Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- Fiscais da secretaria estadual de Meio Ambiente em Guarantã do Norte apreenderam, nos últimos dias, mais de 220 quilos de pescado durante operação no Rio Braço Norte, no município. Cinco pescadores foram autuados por pesca ilegal, sendo quatro amadores e um profissional.

A operação, que contou com o apoio da Polícia Judiciária Civil de Guarantã, foi montada a partir de denúncias recebidas via Ouvidoria Setorial de Meio Ambiente. Do total apreendido, 120 quilos de peixe da espécie piau estavam sem as vísceras e foram doados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Outros 100 quilos de peixes que ainda estavam vivos foram soltos.

Todos tiveram os peixes apreendidos por estarem com quantidade superior à cota máxima estabelecida pelas normas da pesca. A maioria do pescado apreendido estava com o pescador profissional.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/14:49:49

