Escolas de Novo Progresso já contam com ronda policial durante o horário escolar;Vídeo

(Foto: Paulo Cezar / Ag. Pará) – Conforme foi anunciado na semana passada pelas autoridades municipais, as medidas de segurança incluem a ronda escolar pela polícia Militar. O programa ainda contará com a implantação de canal direto de comunicação das unidades com a Polícia Militar e Civil, o popular botão do pânico, que o prefeito rebatizou de “botão de emergência”. A polícia Civil, que investiga as ameaças, informou que já identificou os envolvidos, e os pais estão sendo chamados para prestar depoimento, que toda medida cabível está sendo tomada, para identificar estes infratores, e voltar a normalidade escolar.

A reportagem do jornal Folha do Progresso, passou pelas escolas municipais na manhã desta segunda-feira, 17 de abril de 2023 e constatou a presença da polícia militar nos locais.

O Governo do estado do Pará também criou programa para combater as ameaças nas escolas, a escola estadual Waldemar Lindemayer também recebeu apoio da segurança militar na escola.

Prefeito anuncia medidas de segurança

Medidas –Dentre elas, estão o reforço da ronda escolar e a implantação de canal direto de comunicação das unidades com a Polícia Militar e Civil, o popular botão do pânico, que o prefeito rebatizou de "botão de emergência".

A polícia militar, faz ronda permanente nas escolas municipais.

Escolas paraenses já contam com ronda policial durante o horário escolar

O programa ainda contará com o aplicativo “Alerta Pará Escola” para casos emergenciais, e mais de 300 psicólogos para as unidades de gestão e escolas

Pará é o primeiro estado a efetivamente empregar policiais nas escolas desde 7h da manhã, e será também a unidade federativa com o maior suporte de atendimento psicológico no Brasil – na proporcionalidade do número de escolas em funcionamento. Serão chamados 300 profissionais, entre psicólogos e assistentes sociais, para atuar no planejamento pedagógico.

A participação de policiais militares na rotina escolar iniciou nesta segunda, 17 de abril, com rondas internas realizadas por pelo menos dois agentes a cada turno. Na Escola Estadual Waldemar Lindermayer de Novo Progresso, os pais fizeram questão de ir pessoalmente agradecer à direção da unidade e aos próprios PMs.

