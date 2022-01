Levantamento aponta Santarém como segundo município com mais colisões de veículos em postes

Santarém é segundo município em número de colisões de veículos em postes — Foto: Reprodução

Santarém fica atrás somente da capital paraense, Belém, e logo em seguida aparece o município de Parauapebas.

Levantamento feito pela Equatorial Energia Pará aponta que 1.865 acidentes de veículos com postes foram registrados no estado de janeiro a dezembro de 2021. Santarém no oeste do Pará, aparece como segundo município com maior número de casos: 123.

Belém, com 186 registros, é o município com maior número de colisões de veículos em postes. E o terceiro é Parauapebas com 97. Outras cidades registraram números preocupantes como Redenção, no sudeste paraense, que teve 73 colisões, Marabá e Xinguara com 52, e Altamira, na região do Xingu, com 48.

O levantamento também apontou redução do volume de acidentes registrados em 2021 em relação ao ano anterior. Em 2020 foram 3.125 colisões em postes, 1260 a mais que em 2021.

Os números, ainda altos, preocupam a distribuidora de energia que tem alertado os motoristas sobre os perigos e riscos com a rede elétrica. Por consequência do impacto da batida, além dos ferimentos sérios aos ocupantes dos veículos – e acidentes com vítima fatal – podem ocorrer falta de energia nas residências e comércios.

Os acidentes podem acontecer por diversos fatores, como: excesso de velocidade, más condições das vias, estado de embriaguez do motorista, sonolência do condutor, falhas mecânicas, e até mesmo pela utilização de celular enquanto dirige, seja para responder mensagens ou atender ligações.

De acordo com o gerente de Manutenção e Obras da Equatorial Pará, Manoel Romeiro, os danos causados pela colisão no poste de rede elétrica podem ocasionar acidentes maiores, envolvendo choque elétricos e incêndios. “Na maioria das colisões, ocorre a destruição da estrutura do poste. Isso pode derrubar os cabos energizados em cima do veículo e causar descargas elétricas nos ocupantes. Em outras situações o contato dos cabos energizados com o veículo pode provocar incêndios”, explicou Romeiro.

Orientações

Em caso de colisão de veículo em poste, se a rede elétrica for danificada, há algumas medidas de segurança para serem seguidas e evitar acidentes maiores. De acordo com Romeiro, ninguém deve se aproximar de fios e cabos partidos ou caídos e que não toquem em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

“Em caso de ocorrências dessa natureza, que envolvam a rede elétrica, a recomendação é que a população entre em contato por meio da Central de atendimento através do 0800 091 01 96, e informe o local com ponto de referência”, oriento Romeiro.

Caso a vítima esteja dentro de um veículo e o cabo cair e permanecer sobre ele, deve-se acionar e aguardar socorro do Corpo de Bombeiros. É preciso permanecer dentro do veículo e não pegar na parte metálica, já que pode ocorrer condução de corrente através dos pneus.

Prejuízos

Segundo a distribuidora de energia, quando há quebra da estrutura e rompimento de fiação, o custo mínimo de material e serviço é superior a R$ 4 mil.

Artigo 927 do Código Civil, prevê que, aquele, que por ato ilícito, causar danos a terceiros, fica obrigado a repará-lo. Dessa forma, o valor total dos reparos e os danos aos clientes devem ser pagos pelo motorista que podem ser acionados judicialmente.

