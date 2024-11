Polícia apreende mais de 500 botijões de gás vendidos clandestinamente e com risco de explosão em Marabá | PA

Foto: Reprodução | A ação busca prevenir acidentes e assegurar que os consumidores adquiram produtos de forma segura e em conformidade com as normas legais.

A Polícia Civil de Marabá deflagrou nesta quarta-feira (27) a “Operação Hefesto”, com foco no combate à comercialização irregular de gás liquefeito de petróleo (GLP) no município. A ação resultou no cumprimento de 52 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal, abrangendo todos os núcleos urbanos de Marabá. Ao todo, 513 botijões de gás foram apreendidos, além de documentos e equipamentos utilizados na atividade ilegal.

A investigação aponta que o GLP era vendido sem autorização legal, configurando crime contra a ordem econômica, conforme a Lei 8.176/91. Além disso, o armazenamento inadequado do produto representa riscos graves, como explosões, incêndios e intoxicações, que colocam em perigo a segurança da população. A operação também busca conscientizar a comunidade sobre a importância de adquirir botijões de fontes regulamentadas para evitar acidentes.

Mais de 20 policiais civis participaram da operação, com apoio de diversas delegacias de Marabá. Os mandados de busca foram executados em áreas mapeadas previamente, permitindo uma atuação coordenada para desarticular o comércio clandestino. Os materiais apreendidos serão analisados para identificar os responsáveis, que poderão responder judicialmente pelas práticas ilegais.

A Polícia Civil destacou que a operação não apenas combate a atividade irregular, mas também reforça o compromisso com a segurança coletiva e a ordem econômica. A ação busca prevenir acidentes e assegurar que os consumidores adquiram produtos de forma segura e em conformidade com as normas legais.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2024/09:30:39

