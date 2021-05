Programa Trainee do Grupo Equatorial está com inscrições abertas em todo país

As vagas são para as quatro distribuidoras do Grupo: Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas. Selecionados passarão por programa de desenvolvimento estruturado durante 06 meses

O Grupo Equatorial Energia está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee 2021, com vagas disponíveis para as quatro distribuidoras do grupo: Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas. As inscrições vão até o dia 06 de junho e podem ser realizadas através do site https://equatorialtrainee.across.jobs/.

Os candidatos interessados em participar da seleção devem ter, no máximo, dois anos de graduado nas seguintes áreas: Engenharias (Elétrica, Eletrônica, Energia, Mecatrônica, Telecomunicações, Mecânica, Computação, Controle e Automação, Manutenção Produção), Administração, Economia, Contabilidade, Ciência da Computação, Sistema de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação. É desejável que o candidato tenha inglês intermediário. Também é essencial que tenha mobilidade para trabalhar nas cidades de interior dos estados de atuação do Grupo.

O processo seletivo será realizado de forma inovadora por meio de sistema de Inteligência Artificial e etapas virtuais, incluindo avaliações, dinâmicas, entrevistas e painel com gestores. Para essas fases, Ana Carolina Reis, Superintendente de Desenvolvimento e Saúde, orienta que os candidatos estejam bem preparados para mostrar toda a sua energia. “Nosso propósito é transformar a vida de milhares de pessoas nos estados onde atuamos e buscamos pessoas dispostas a participar deste desafio, trabalhando com garra e determinação”.

O início do programa está previsto para agosto deste ano. No período de formação, os selecionados passarão por um estruturado programa de desenvolvimento que tem duração de 06 meses e é dividido em 02 etapas. A primeira etapa dura cerca de 02 meses e é composta pela integração geral na área corporativa, job rotation em diversas gerências da empresa, treinamentos técnicos e comportamentais e atividades e ferramentas que impulsionem o aprendizado organizacional.

Todo este processo é acompanhado pela Gerência Corporativa de Desenvolvimento da Equatorial. A segunda etapa coincide com a visita às Unidades de Negócio, rodízio nas gerências das superintendências regionais na qual o trainee irá atuar, onde ao iniciar os trabalhos terá que elaborar um projeto de melhoria que posteriormente será apresentado para a diretoria. A remuneração inicial é compatível com o mercado e a empresa também oferece benefícios como previdência privada, plano de saúde e odontológico, vale alimentação, entre outros.

A engenheira de produção, Mônica Gomes, participou do processo trainee em 2013 e desde então atua na área de logística da Equatorial Pará e conta suas motivações. “Eu queria fazer parte de uma empresa que valorizasse meu trabalho e que tivesse o grau de relevância que a Equatorial tem na região, além de me identificar com os valores e visão da distribuidora. E, inclusive, essa é uma dica minha para os candidatos, que eles busquem conhecer sobre o grupo, principalmente em relação aos valores e visão”, orienta Mônica.

REQUISITOS

Máximo de 2 anos de formado;

Formação: Engenharias (Elétrica, Eletrônica, Energia, Mecatrônica, Telecomunicações, Mecânica, Computação, Controle e Automação, Civil, Manutenção, Produção); Administração, Economia e Contabilidade; Ciência da Computação, Sistema de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação;

Interesse e mobilidade para trabalhar nas cidades no interior dos estados de atuação do Grupo;

Aderente à cultura da empresa.

O Grupo Equatorial Energia se consolidou no cenário brasileiro, como uma holding de empresas de alta performance e grandes resultados. Possui forte atuação no setor elétrico nos segmentos de distribuição, transmissão, geração, comercialização, além da área de telecomunicações e serviços. As empresas que fazem parte do Grupo são a Equatorial Maranhão, Equatorial Pará, Equatorial Piauí, Equatorial Alagoas, Geramar, Equatorial Transmissão, Intesa, Equatorial Telecom, Sol Energia e Equatorial Soluções. Hoje, o grupo atende quase 10% do total de consumidores brasileiros e responde por 6,5% do mercado de distribuição do país.

