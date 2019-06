Polícia apreende mais de R$ 6 milhões em drogas no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O condutor do caminhão, de 51 anos e que não teve o nome revelado, é natural de Vicentina (Mato Grosso do Sul) e foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Redenção. Aos policiais, ele disse que recebeu 10 mil pelo transporte.

A Polícia Federal apreendeu, no início da tarde da última sexta-feira (21), cerca de 325kg de cocaína sendo transportada em um compartimento falso de um caminhão, no município de Redenção, sudeste paraense.

