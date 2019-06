Santarém comemora 358 anos de fundação

Santarém completa 358 anos neste mês de junho (Foto:Fernando Nobre)

Dotada de belezas naturais e recursos hídricos, a Cidade de Santarém, localizada na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, no oeste do Pará, completa neste sábado, 22 de junho, 358 anos de fundação.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Região Metroplitana de Santarém (RMS), que inclui também as cidades de Belterra e Mojuí dos Campos, conta com cerca de 400 mil habitantes.

Berço natural do turismo, a ‘Pérola do Tapajós’ se destaca também na cultura, na gastronomia e no esporte. Além da importância econômica no norte do Brasil, como corredor de exportação de grãos, Santarém se consolida pólo universitário, pesqueiro e do transporte fluvial na Amazônia, onde se localiza a cerca de 800 quilômetros das duas maiores metrópoles da região, Belém e Manaus.

Uma vasta programação está sendo realizado para comemorar essa data importante.

INSPIRAÇÃO

De acordo com a historiadora Terezinha Amorim, Santarém é conhecida por ‘Pérola do Tapajós’ por conta de suas belezas naturais que inspiram poemas, textos e canções, em especial, a apaixonante Praia de Alter do Chão, que atrai turistas do mundo inteiro que visitam essa riqueza natural com mais de 40 quilômetros de praias de água doce.

CULTURA

Em termos culturais, o município realiza um dos principais eventos da região Norte, conhecido como Círio de Nossa Senhora da Conceição, que acontece em novembro de cada ano, e a Festa do Sairé, em Alter do Chão, misturando rituais religiosos e profanos, onde acontece a disputa entre os botos Cor-de-Rosa e Tucuxi, no mês de setembro.

A cidade é considerada um celeiro cultural contando com prédios históricos construídos na época da colonização portuguesa na Amazônia e, na área musical, tendo o Carimbó o principal ritmo da região.

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A cidade conta com grande infraestrutura de transportes, como o aeroporto internacional Maestro Wilson Fonseca, a rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163) e a rodovia estadual PA-370. Santarém se consolida como importante base do transporte fluvial da Amazônia. Segundo a Marinha do Brasil, diariamente mais de 9 mil embarcações chegam e saem do porto de Santarém, transportando cargas e passageiros.

Na orla de Santarém também se localiza o porto da multinacional norte-americana Cargill, de onde são exportados milhares de toneladas de grãos, principalmente soja, para vários continentes, como Europa e Ásia.

ESPORTE

Além dos segmentos do turismo e transportes, no esporte, Santarém conta com três times profissionais de futebol. São eles: São Francisco Futebol Clube, São Raimundo Esporte Clube e Tapajós Futebol Clube.

