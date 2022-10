Polícia apreende mais de uma tonelada de cocaína em cidades de MT

(Foto:Divulgação / Polícia Federal ) – Polícia Federal realizou duas apreensões que resultaram no recolhimento de pouco mais e uma tonelada de cocaína no sábado (1) em dois municípios no interior de Mato Grosso.

Informações apontam que as apreensões foram realizadas paralelamente. Em um dos casos, na cidade de Água Boa (730 km a leste de Cuiabá), 544 kg de cocaína foram apreendidos. Já no segundo caso, em Comodoro (644 km a oeste da Capital), 510 kg da droga foram retirados de circulação.

Em Água Boa, um homem, 42, foi preso em flagrante com 500 tabletes de cocaína e responderá por tráfico de drogas, com pena prevista de 5 a 15 anos.

Nesta ocorrência, a droga foi encontrada em um caminhão com carga de farelo de milho que saiu de Sinop sentido Imbiutuba, em Santa Catarina.

Já em Comodoro, a Força Aérea Brasileira foi acionada após detecção de uma aeronave em atitude suspeita nos radares próximos a Bolívia.

O avião pousou em uma fazenda na fronteira e, diante da situação, agentes da PF se deslocaram até o local.

Durante as buscas, foram abordados dois veículos sendo uma S10 e um SUV. Cada veículo estava sendo conduzido por um suspeito, sendo ambos presos em flagrante.

Foram localizados nos carros e no matagal próximo ao lado da rodovia 15 fardos de cocaína. Os policiais se deslocaram para o local indicado pela FAB onde foi localizada a aeronave avariada durante o pouso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022/07:05:53

