Veja como foi a votação no 1º turno para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em Novo Progresso-PA

Saiba como os eleitores do município votaram para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

A eleição em Novo Progresso (PA) teve 31,41% de abstenção.

Novo Progresso (PA) definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo (2).

Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito estadual e nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Novo Progresso (PA)

Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a Presidência da República na cidade. Para o cargo de governador do PA, Zequinha Marinho, do PL, recebeu mais votos.

Ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 79,60% dos votos para a Presidência (12.824 votos), enquanto Lula foi a escolha de 17,57% dos eleitores (2.830 votos) do município.

Para o cargo de governador, Zequinha Marinho recebeu 74,44% dos votos (11.446 votos) entre os eleitores de Novo Progresso (PA). O segundo colocado nesse cenário foi Helder, com 25,17% (3.870 votos).

Para o Senado, Mario Couto liderou as escolhas do município, com 11396 votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado.

Joaquim Passarinho foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 7189 votos – para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

Para o cargo de deputado estadual, Wescley Tomaz foi o mais votado pela cidade, com 7460 votos – assim como ocorre para o cargo federal, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

Veja abaixo como cada candidato se saiu em Novo Progresso/PA:

Presidente da República – votação em Novo Progresso (PA)

Jair Bolsonaro (PL): 12.824 votos (79,60%)

Lula (PT): 2.830 votos (17,57%)

Simone Tebet (MDB): 277 votos (1,72%)

Ciro Gomes (PDT): 137 votos (0,85%)

Soraya Thronicke (UNIÃO): 27 votos (0,17%)

Felipe D Avila (Novo): 6 votos (0,04%)

Constituinte Eymael (DC): 3 votos (0,02%)

Sofia Manzano (PCB): 3 votos (0,02%)

Padre Kelmon (PTB): 3 votos (0,02%)

Léo Péricles (UP): 1 votos (0,01%)

Vera (PSTU): 0 votos (0,00%)

Brancos – 0,61%

Nulos – 0,98%

Governador – votação em Novo Progresso (PA)

Zequinha Marinho (PL): 11.446 votos (74,44%)

Helder (MDB): 3.870 votos (25,17%)

Adolfo Oliveira (PSOL): 39 votos (0,25%)

Sofia Couto (PMB): 8 votos (0,05%)

Dr. Felipe (PRTB): 8 votos (0,05%)

Cleber Rabelo (PSTU): 3 votos (0,02%)

Major Marcony (SD): 1 votos (0,01%)

Paulo Roseira (AGIR): 1 votos (0,01%)

Brancos – 2,61%

Nulos – 3,47%

Senador – votação em Novo Progresso (PA)

Mario Couto (PL): 11396 votos (76,30%)

Flexa Ribeiro (PROGRESSISTAS): 2053 votos (13,75%)

Beto Faro (PT): 1041 votos (6,97%)

Delegado Jardel (PODEMOS): 203 votos (1,36%)

Elielton Lira (Avante): 111 votos (0,74%)

Pioneiro (PSDB): 75 votos (0,50%)

Renata Fonseca (PRTB): 31 votos (0,21%)

Sabbá (PMB): 19 votos (0,13%)

Professor João Santiago (PSTU): 4 votos (0,03%)

Gideon (AGIR): 2 votos (0,01%)

Paulo Castelo Branco (PROS): 0 votos (0,00%) *candidatura anulada – candidato recorre

Brancos – 4,30%

Nulos – 4,48%

Os 10 deputados federais mais votados em Novo Progresso (PA)

Joaquim Passarinho (PL): 7189 votos (46,08%)

Priante (MDB): 1394 votos (8,94%)

Olival Marques (MDB): 653 votos (4,19%)

Julia Marinho (PSC): 613 votos (3,93%)

Paulo Bengtson (PTB): 598 votos (3,83%)

Airton Faleiro (PT): 534 votos (3,42%)

Delegado Eder Mauro (PL): 533 votos (3,42%)

Raimundo Santos (PSD): 512 votos (3,28%)

Delegado Caveira (PL): 477 votos (3,06%)

Celso Sabino (UNIÃO BRASIL): 395 votos (2,53%)

Brancos – 3,22%

Nulos – 1,50%

Os 10 deputados estaduais mais votados em Novo Progresso (PA)

Wescley Tomaz (PSC): 7460 votos (47,65%)

Eraldo Pimenta (MDB): 1083 votos (6,92%)

Hilton Aguiar (Avante): 934 votos (5,97%)

Leticia Garimpeira (PSC): 603 votos (3,85%)

Adriana Almeida (UNIÃO BRASIL): 575 votos (3,67%)

Josué Paiva (Republicanos): 516 votos (3,30%)

Dr Jaques (UNIÃO BRASIL): 325 votos (2,08%)

Maria (PT): 285 votos (1,82%)

Aveilton Souza (PL): 236 votos (1,51%)

Rogerio Barra (PL): 202 votos (1,29%)

Brancos – 3,07%

Nulos – 1,31%

