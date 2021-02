Homem que foi espancado agredindo mulher usava nome falso era foragido desde 2007 por homicídio

(Foto:Reprodução) – Foragido da justiça do DF (distrito Federal) desde 2007 foi preso após ser espancado por populares ao tentar matar a esposa em Moraes Almeida distrito de Itaituba, se apresentou com nome falso.

Entenda o caso

Na madrugada do dia 22 de fevereiro, em Moraes Almeida a polícia militar foi acionada para ocorrência ,homem estava sendo linchado, ele se identificou por RAIMUNDO DA SILVA ele havia esfaqueado a esposa em sua residência onde funciona um bar em anexo – vizinhança ouviu gritos de socorro – populares adentraram ao estabelecimento e flagram o homem esfaqueando a esposa momento que foi agredido pelas costas com uma facada e foi espancando quase a morte.

Raimundo e a esposa Jucilene Batista Dias, foram atendidos no posto de saúde da comunidade e transferidos para hospital Municipal de Novo Progresso, onde mesmo se apresentou como nome falso “Raimundo da Silva”. Raimundo recebeu atendimento na emergência do hospital e foi transferido no mesmo dia para Hospital Regional de Itaituba com braço esquerdo quebrado.

FORAGIDO

Na tarde desta segunda-feira (22), a Polícia Militar descobriu que “RAIMUNDO DA SILVA” na verdade é IVAN PEREIRA PIRES foragido da justiça do DF , acusado de um homicídio ocorrido no ano de 2007.

O fato foi comunicado ao delegado da 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, e o homem deve ser encaminhado para os procedimentos legais.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

