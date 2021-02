Vídeo: boi furioso deixa rastros de destruição em cidade do interior

Uma mercearia ficou destruída após a passagem do animal. |Foto: Reprodução/Redes Sociais

Caso aconteceu nas ruas do distrito de Baixa Quente, lugarejo no município de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha

Um boi saiu furioso e destruindo tudo por onde passava na tarde da última terça-feira (23) pelas ruas do distrito de Baixa Quente, um lugarejo no município de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha.

O animal estava sendo tangido, junto com outros animais, por um vaqueiro para mudança de área de pastagem, mas acabou se separando do rebanho e entrou na cidade.

Vídeos mostram o boi descontrolado no meio da rua, deixando os moradores assustados, especialmente o dono de uma mercearia, que ficou completamente quebrada após a passagem do animal.

Apesar da quebradeira e do susto, ninguém ficou ferido. O boi foi amarrado e levado de volta para a fazenda de onde saiu, sem ferimentos.

