Polícia apreende R$ 1,3 milhão e centenas de engradados de cerveja durante operação em Mato Grosso

A Polícia Civil apreendeu R$ 1,381 milhão, escondidos em uma caixa térmica, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, hoje, na Operação Ceres deflagrada contra uma associação criminosa que desviou cargas de cervejas de uma fabricante nacional em Cuiabá. A polícia informou, através da assessoria, que o dinheiro foi encontrado em endereço do dono de uma distribuidora de bebidas, que foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

A operação conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá cumpriu 48 ordens judiciais entre busca e apreensão em endereços, apreensões de aparelhos celulares e computadores, arresto de bens móveis, quebras de sigilos bancário e fiscal e ordem de penhora no valor de R$ 12,7 milhões. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidas também 68 caixas de cigarros contrabandeados e centenas de engradados de cervejas furtadas. As bebidas ainda estão sendo contabilizadas, informou a Polícia Civil.

A investigação da Derf ainda apurou que os desvios das bebidas alcoólicas das marcas Budweiser, Skol, Antártica, Brahma e Stella Artois, produzidas pela cervejaria instalada na Capital, eram feitos por funcionários da fábrica e de duas empresas que prestam serviços de logística à fabricante.

A execução dos crimes, segundo a polícia, contava com a participação de empregados que atuavam em funções de conferencistas, porteiros, motoristas, ajudantes de motorista, carregadores. O grupo envolvido desviava as cargas que eram devolvidas por clientes da cervejaria. Para isso, era falsificada uma declaração pelo conferencista e o porteiro da cervejaria confirmando que houve a entrada dos lotes de cervejas na fábrica. Em seguida, as cargas das bebidas eram desviadas aos receptadores.

