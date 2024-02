Polícia captura líder do PCC e apreende 300kg de cocaína

Polícia Civil apreende mais de 300 quilos de cocaína em operação contra o tráfico no Guarujá, na Baixada Santista. (Foto: Divulgação / SSP-SP)

A casa utilizada para armazenar a droga já estava sob vigilância policial há pelo menos duas semanas.

Em uma ação policial ocorrida no último sábado (17), no Guarujá, no litoral paulista, um homem identificado como líder do PCC na região foi preso, e mais de 300 quilos de cocaína foram apreendidos. A intensificação das ações policiais na região ocorre após o assassinato de um soldado da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

O suspeito, um homem de 22 anos, foi interceptado pela Polícia Civil no Sistema Anchieta-Imigrantes, uma importante via de ligação entre a região metropolitana de São Paulo e o litoral. Ele estava transportando mais de 70 tabletes de cocaína em seu veículo. A investigação aponta que o homem é responsável por “viabilizar” o fornecimento de drogas na região.

Após ser capturado, o suspeito informou aos policiais sobre um local no Guarujá que era utilizado como ponto de armazenamento de drogas pela facção criminosa. A casa já estava sob vigilância policial há pelo menos duas semanas.

Ao chegar ao local indicado, os policiais surpreenderam mais dois homens que estavam em um imóvel com grande quantidade de drogas, parte delas já preparada para comercialização. No local também foram encontradas duas armas e vários objetos utilizados para preparar e refinar a droga.

Os três suspeitos foram indiciados por tráfico e associação ao tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e por integrarem uma organização criminosa.

