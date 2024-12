Polícia capturou em Castelo dos Sonhos o “KR2”; disciplinador e tesoureiro de grupo criminoso no Pará

Foto: Reprodução | O mandado de prisão foi emitido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém no último dia 28 de novembro de 2024, após investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PA).

Kaua dos Santos Silva, conhecido como “KR2”, foi preso preventivamente pela Polícia Civil na madrugada desta quarta-feira (4), em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, sudoeste do Pará. Segundo a polícia, ele é considerado um dos principais líderes de um grupo criminoso que atua no Pará e em outros estados. O mandado de prisão foi emitido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém no último dia 28 de novembro de 2024, após investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PA).

A operação que resultou na captura de Kaua dos Santos Silva foi realizada pela manhã, por volta das 6h, quando a polícia localizou o criminoso na casa da mãe dele, em Castelo dos Sonhos. A prisão faz parte da operação “Saldo Devedor”, que visa desarticular lideranças de facções criminosas em diversas regiões do estado. Kaua, identificado como disciplinador e tesoureiro do grupo, foi preso em flagrante e está agora à disposição da Justiça.

A investigação que levou à prisão de Kaua iniciou em maio deste ano, após a prisão de um homem e uma mulher em Santa Bárbara, no Pará, na Região Metropolitana de Belém. Durante a abordagem, a polícia encontrou 1,5 quilo de cocaína e crack embalados para a venda, o que levou à descoberta de uma rede de tráfico de drogas ligada ao Comando Vermelho. A mulher presa na operação foi identificada como responsável pela contabilidade do tráfico de drogas em uma determinada área.

A partir dessa prisão, a FICCO/PA deu continuidade às investigações e, com a análise de materiais apreendidos, foi possível identificar outros membros da facção criminosa. Como resultado, diversas prisões ocorreram em diferentes localidades, incluindo cidades do Pará como Belém, Santarém, Oriximiná, Benevides, Barcarena, Bragança, e também em outros estados como Mato Grosso e Santa Catarina.

Fonte: PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/18:34:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...