Ônibus escolar se envolve em acidente no Pará

Foto: Reprodução | Um problema mecânico nos freios do veículo pode ter sido a causa do acidente.

Um ônibus de transporte escolar se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira (4) em Paragominas, no sudeste do Pará. Sete estudantes, uma cuidadora e o motorista estavam no veículo no momento do acidente.

No trajeto para a escola, o motorista teria perdido o controle do veículo e colidiu com uma ribanceira. Apesar do susto, os estudantes tiveram apenas escoriações pelo corpo.

Alguns motoristas que passavam pelo local ajudaram no socorro às vítimas, que foram encaminhadas para unidade de pronto atendimento de Paragominas.

Um problema mecânico nos freios do veículo pode ter sido a causa do acidente. A reportagem solicitou posicionamento da Prefeitura de Paragominas e aguarda um retorno.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/18:30:01

