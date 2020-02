Polícia Civil apreende 100 mil maços de cigarro contrabandeados durante operação em Portel, no Marajó

O objetivo da operação era prender três pessoas envolvidas na prática do crime de contrabando na região. — Foto: Reprodução/Agência Pará

Durante as buscas nos endereços dos alvos, foram encontradas grande quantidade de cigarros importados sem autorização legal e com venda proibida.

Durante as buscas nos endereços dos alvos, foram encontradas grande quantidade de cigarros importados sem autorização legal e com venda proibida.

Durante a ação, que contou com apoio da Polícia Militar, também foram apreendidos aparelhos celulares e inúmeros comprovantes financeiros. As investigações sobre o caso continuam.

