Peritos perícia área de garimpo que foi multada e embargada pelo ICMBio em Novo Progresso

(Fotos:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Peritos “Durval Pontes” e “Cesar Padilha”, do Centro de Perícias Renato Chaves,voltaram a Novo Progresso atendendo o pedido do Delgado Daniel Mattos da policia civil que apura incêndios criminosos no município.

A área Pericial desta vez foi na Vicinal Marajoara ,“Fazenda Cachoeira Vitoria” onde teve operação de fiscais ambientais do ICMBio. O proprietário teve bens destruídos e apreendidos, área foi embarga com multa de R$660,000.00(seiscentos e sessenta Mil Reais).

Na ação os fiscais queimaram maquinas usadas na extração de ouro e aprenderam equipamentos.

Os peritos “Durval Pontes” e “Cesar Padilha”, do Centro de Perícias Renato Chaves de Belém , realizaram nesta quinta-feira(13) ,uma perícia para apurar incêndio na área denominada Fazenda Cachoeira da Vitoria na vicinal Marajoara no município de Novo Progresso.

De acordo com auto de infração, o dono foi preso em flagrante acusado de ter desmatado 10,5 hectares de mata dentro da Floresta Nacional do Jamanxim e exploração ilegal de garimpo.

No momento da ação ambiental o garimpo estava funcionando.

As acusações do ICMBio foi contestada pelo proprietário, a solicitação da perícia feita pelo delegado responsável pelo caso, e ajudara no desfecho.

O laudo técnico será emitido no prazo de até 30 dias.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

