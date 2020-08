Polícia Civil apreende caixa com drogas na orla fluvial, em Santarém

O dono da caixa não foi identificado (Foto:Ascom PCPA)

Durante a ação policial, oito tabletes de maconha, três de cocaína e seis de pasta base de cocaína foram apreendidos

A Polícia Civil apreendeu, na noite desta segunda-feira (24), uma caixa de papelão contendo vários tipos de entorpecentes, em uma embarcação que estava ancorada na orla fluvial perto do Porto da Nassau, no município de Santarém, oeste paraense. Ninguém foi preso.

Segundo informações da Polícia Civil, a embarcação saiu no sábado (22), da cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e chegou na manhã de segunda-feira no porto. Durante a ação, foram apreendidos oito tabletes de maconha, três de cocaína e seis de pasta base de cocaína.

As investigações apontavam que as substâncias estariam dentro de uma caixa de papelão com fita adesiva na cor vermelha. Quando a referida embarcação chegou, policiais em campo ficaram observando quem iria buscar a caixa com essas características, mas ninguém apareceu.

A ação fez parte de uma operação que contou com equipes da Polícia Civil, por meio da Chefia de Operações, juntamente com agentes da Delegacia de Repressão a Roubo. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação dos traficantes envolvidos, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Por:Redação integrada (com informações da Polícia Civil)

