Polícia Civil desarticula comércio de drogas e prende mulher por tráfico em Guarantã do Norte | MT

Foto: Divulgação/PCMT | Suspeita foi presa durante investigações para levantamento de possíveis pontos de venda de drogas no município

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Combate ao tráfico de drogas da Delegacia de Guarantã do Norte, fecharam um ponto de venda de drogas no município. A ação resultou na prisão em flagrante de uma mulher, de 24 anos, responsável pelo comércio de entorpecentes.

Há alguns dias, os investigadores do Núcleo de Combate ao tráfico vinham realizando diligências para identificar pontos de vendas e drogas e crimes relacionados em Guarantã do Norte e região. Durante o monitoramento de uma residência, os policiais viram o momento em que a suspeita saiu do local e decidiram realizar a sua abordagem, sendo encontrada com ela, uma porção de maconha, embalada para venda.

Em continuidade às diligências, os policiais realizaram buscas na residência, onde foram encontradas 36 porções de maconha, R$ 250 em dinheiro, balança de precisão e uma motocicleta possivelmente utilizada no comércio de entorpecentes.

Diante das evidências, todod material ilícto foi apreendido e a suspeita conduzida à Delegacia de Guarantã do Norte, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Fonte: Jornal folha do Progresso com informações da Polícia Civil-MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2025/06:46:07

