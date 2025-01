PM mata ex-companheiro de sua atual namorada dentro de condomínio no Tapanã; em Belém(PA)

Várias viaturas foram até o local após o crime. Moradores relatam tensão (Foto: Via WhatsApp)

O policial alegou legítima defesa. O homem teria puxado uma faca para a mulher, mas não sabia que o agente estava no local.

Um policial militar matou a tiros um homem na manhã desta quinta-feira (23), dentro de um apartamento no condomínio Alegro Montenegro, localizado na rodovia do Tapanã, em Belém. A vítima, identificada como Danny Fernando Aguirre Velez, era ex-namorado da atual companheira do policial.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o agente alegou que o episódio começou por volta das 9h, quando Danny chegou ao apartamento pertencente a sua atual companheira, pedindo para conversar com ela. Ele não sabia, mas o policial estava na residência, segundo a versão.

O agente disse que, diante da recusa da mulher em conversar, Danny teria começado a proferir ofensas contra ela e tentado agredi-la com uma faca. O policial militar então disse que apareceu e interveio na situação, momento em que Danny teria avançado contra o agente.

Segundo as testemunhas ouvidas pela reportagem, Danny estava com uma arma branca e o policial sacou uma pistola e disparou pelo menos três vezes contra o homem, que ainda tentou correr, mas caiu poucos metros depois, morto.

O agente da PM, que não teve a identidade revelada, acionou colegas da corporação e o condomínio ficou repleto de viaturas após o episódio de violência. A Perícia Criminal e o IML realizaram os trabalhos perícia e remoção do corpo, respectivamente.

A Polícia Civil do Pará informou à reportagem que a Divisão de Crimes Funcionais (Decrif), vinculada à Corregedoria-Geral da Polícia Civil, assumiu as investigações e que testemunhas já estão sendo ouvidas. Além disso, a PC solicitou perícias para elucidar os fatos.

O policial militar envolvido no caso se apresentou voluntariamente à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. De acordo com a polícia, o agente alegou legítima defesa. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2025/07:23:05

