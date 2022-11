Polícia Civil do Pará investiga estudante de medicina por crime de importunação sexual

Equipes da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município de Belém, deflagraram, na quinta-feira (17), a operação denominada “Carpe”, para dar cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar referente à investigação de casos de importunação sexual praticados por meio do aplicativo de mensagem.

O cumprimento do mandado ocorreu na residência de um estudante de medicina, na capital paraense. As investigações apontam que, em março deste ano, várias estudantes universitárias compareceram à Deam Belém para denunciar que estavam sofrendo importunação sexual por meio de um aplicativo de mensagens, no qual o investigado enviava fotos de conteúdo pornográficos para as vítimas, utilizando de complexa engenharia social para o cometimento dos crimes.

Após as denúncias, um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso a fim de identificar a autoria do crime. A investigação contou com o apoio de equipes do Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil (NIP).

Durante a apuração, a autoridade policial responsável pela investigação representou pela busca e apreensão domiciliar nos endereços do investigado. As medidas cautelares foram deferidas pelo Poder Judiciário, sendo cumpridas nesta quinta-feira (17).

Foram apreendidos aparelhos celulares e um computador para posterior análise pericial e levantamento de informações que colaboram com o trabalho investigativo.

As diligências vão prosseguir com o objetivo de levantar informações que possibilitem comprovar a autoria do crime e responsabilizar o suspeito.

A PC reforça que qualquer tipo de violência ou abuso contra a mulher podem ser denunciados por meio 190 do Ciop, o canal do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou pelo aplicativo WhatsApp da Iara, pelo número 91 98115-9181. Além disso, as denúncias também podem ser feitas em qualquer unidade policial, além das delegacias especializadas de atendimento à mulher.

Em Belém, a Deam fica localizada na Travessa Mauriti, número 2393. (Com informações da PC-PA).

