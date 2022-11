Nave espacial é encontrada abandonada no deserto, veja

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma reportagem da TV NBC, revelou que o projeto Buran foi fruto direto da espionagem da KGB, a organização de serviços secretos da URSS. Durante a Guerra Fria, agentes soviéticos tiveram acesso ao programa espacial que desenvolveu os ônibus espaciais da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA). Assim, espaçonaves como a Ptichka foram criadas tendo como base os modelos da agência espacial. Mas, apesar de todo o investimento, o projeto soviético nunca passou da fase de testes. (Com informações do UOL).

Além do ônibus espacial, Greg também encontrou um foguete de quase 60 m de altura em um outro local perto do hangar. “Devo dizer que a escala deste foguete maldito é enorme”, disse o explorador. “Estar lá embaixo e olhar para este monstro foi uma experiência notável”, completou.

O explorador urbano britânico Greg Abandoned encontrou uma espaçonave soviética abandonada em um deserto. Segundo ele, trata-se do ônibus espacial Ptichka (que significa “passarinho” em russo), fabricado na URSS na década de 1980 a um custo aproximado de R$ 1,1 bilhão durante o projeto Buran. Nave espacial está abrigada em um antigo hangar no Cazaquistão.

