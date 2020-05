Polícia Civil incinera mais 2,5 toneladas de cocaína que iriam para a Europa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Divulgação/Polícia Civil) – Mais de 2,5 toneladas de cocaína pura, apreendidas pelo 14º Batalhão da Polícia Militar, no dia 12 de maio, em Barcarena, no nordeste paraense, foram incineradas pela Polícia Civil, na segunda-feira (18).

You May Also Like