Polícia Civil investiga possível envolvimento de pessoas ligadas à empresa de cigarros em roubo de carga de caminhão, em Santarém

‘A gente não pode afirmar, mas a gente não descarta’, disse o Superintendente Regional de Polícia Civil, Jamil Farias Casseb. Carga avaliada em mais de R$ 2 milhões não foi recuperada.

A Polícia Civil continua as investigações para elucidar o caso de uma carga de cigarros que foi roubada em Santarém, no oeste do Pará. Nesta sexta (26) o Superintendente Regional de Polícia Civil no Baixo Amazonas, Jamil Farias Casseb, falou sobre o caso à TV Tapajós e ao g1.

De acordo com o delegado, a Polícia Civil investiga se existe a possibilidade do envolvimento de pessoas ligadas à empresa, na ação criminosa.

“São informações privilegiadas, informações que são de conhecimento interno também, então a gente não descarta, mas também a gente não pode afirmar, mas a gente não descarta que existe a questão das informações privilegiadas, com certeza”, contou o delegado Jamil.

Ainda segundo o delegado, a carga roubada não foi recuperada e a possibilidade é que os criminosos tenham levado para outro estado, já que as estradas estão em boas condições de trafegabilidade.

“Para fora da nossa região, a gente tem as estradas com excelentes condições de trafegabilidade, a gente tem várias rotas também. Ali na área onde ela foi abandonada, nós temos alguns pontos que já foram identificados como de apoio para esse tipo de ação criminosa também. Então tudo isso aí, leva a favorecer a nossa investigação também”, continuou o delegado.

A Polícia Civil já ouviu os três funcionários que estavam no caminhão no dia do assalto e o objetivo agora é identificar os criminosos e recuperar a carga.

“E agora o objetivo é isso, é identificar essas pessoas, tentar localizar a carga, o que já é um pouco mais dificultoso, mas principalmente identificar as pessoas que trabalham com esse tipo de crime e aquelas que também dão o apoio logístico na nossa região”, completou Jamil.

Relembre

Leia também: Encontrado no município de Uruará o caminhão roubado a caminho do Porto dos Milagres em Santarém

Caminhão com carga de cigarro avaliada em mais de R$ 2 milhões desaparece a caminho do Porto dos Milagres em Santarém

O desaparecimento do caminhão com carga de cigarros foi registrado pela empresa volta das 17h de quarta-feira (24) quando a transportadora perdeu a localização do sistema utilizado para o rastreio do veículo. O boletim de ocorrência foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Santarém somente à noite.

Os funcionários relataram à polícia que foram vítimas de um assalto quando o veículo seguia para o Porto dos Milagres. Os funcionários foram encontrados à noite, após serem abandonados pelos bandidos à altura do km 140 da BR-163.

À polícia eles informaram que tiveram que caminhar alguns quilômetros até chegar a um restaurante onde pediram ajuda e conseguiram avisar a polícia. Na quinta (25) o caminhão foi encontrado próximo ao município de Uruará.

