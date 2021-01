Jovem que ficou perdido com irmão na mata sofre acidente de moto em Santarém

David foi levado para Santarém de avião — Foto: Redes sociais

David Sousa Guimarães de 18 anos foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém de avião.

Contando parece até mentira, mas não é. O jovem que, dias atrás, se perdeu na mata com o irmão de 9 anos sofreu um acidente de moto na terça-feira (12) na comunidade Cachoeira do Aruã em Santarém, no oeste do Pará. David Sousa Guimarães, de 18 anos, foi levado de avião para cidade e posteriormente para o Hospital municipal.

De acordo com informações de moradores da comunidade, o jovem se envolveu em um acidente e ficou bastante ferido, inclusive com suspeita de fratura em um dos braços.



Dias atrás David ficou perdido na mata com o irmão de 9 anos — Foto: 4º GBM

O caso se tornou inusitado, pois há alguns dias o jovem novamente ‘virou notícia’ após se perder na mata com o irmão de 9 anos. Os dois saíram para caçar e acabaram se perdendo na floresta. Moradores os encontraram desidratados, com ferimentos leves e famintos.

Irmãos de 18 e 9 anos que desapareceram após saírem para caçar são localizados na comunidade Cachoeira do Aruã

Após o acidente de moto, o jovem que estava com muitos ferimentos pelo corpo, recebeu auxílio do padre que estava na comunidade e conseguiu o transporte aéreo para Santarém, já que de barco a viagem levariam muitas horas.

De acordo com o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, David foi atendido pelo médico plantonista e está fazendo uso de medicações. O jovem foi submetido ao exame de Raio-X e laboratoriais.

No momento o jovem aguarda para realizar uma tomografia do crânio (TC), que será usada para definir a conduta médica. O estado de saúde é considerado estável.

Leia Também:Irmãos ficam perdidos em matas de Santarém por três dias

Por Dominique Cavaleiro e Geovane Brito, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...