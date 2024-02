Polícia Civil prende 5 pessoas por envolvimento em sequestro no Conjunto Sideral, em Belém

Três prisões ocorreram em Belém e o restante foi em Curitiba, no Paraná, nesta quinta (22) (Divulgação / Redes sociais)

O crime ocorreu no ano passado e já conta com seis pessoas detidas por envolvimento nele.

Três pessoas foram presas em Belém e outras duas em Curitiba, no Paraná, nesta quinta-feira (22), durante a operação “Sideral”, que investiga um sequestro cometido no ano passado no conjunto Jardim Sideral, na capital paraense. O trabalho policial foi desempenhado pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA) e contou com o apoio do grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE), do Paraná.

Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e mais cinco de prisão preventiva. Yuri da Silva Pinho, Joberth Leno Pinheiro dos Santos e Joyce Meri dos Santos Pereira são os suspeitos detidos em Belém. Em Curitiba, os presos foram Kelly Farias da Silva e Jose Augusto Luz Correa, que tinha sete mandados de prisão em aberto, conforme o relato da PCPA.

Todos estariam envolvidos em um sequestro registrado no dia 17 de junho de 2023. A vítima, identificada apenas pelas iniciais B.O.S.L., foi sequestrada por volta das 7h. A DRRBA conseguiu liberar a vítima que era mantida em um cativeiro e capturar uma suspeita na mesma data. Jenny Daphannye Silva Nunes foi presa em posse de R$ 3 mil em espécie. O dinheiro, de acordo com as autoridades, era proveniente do pagamento do resgate efetuado pela família da vítima.

Ao todo, seis pessoas já foram presas pelo crime. Yuri, Joberth, Joyce, Jose e Kelly devem responder aos crimes de extorsão mediante sequestro qualificado, roubo majorado e associação criminosa armada. Todos eles, incluindo Jenny, permanecem à disposição da Justiça. A polícia continua as investigações para localizar e prender os outros participantes no caso.

