Adolescente mata ex-namorado em Castelo de Sonhos

(Foto:Divulgação Policia)- A policia Militar prendeu em flagrante a menor B.A. de 15 anos , por ter matado o namorado com uma facada em Castelo de Sonhos.

A Policia Militar prendeu a menor por volta das 04h00mn deste domingo (29), e foi encaminhada para o Centro Integrado de Atendimento da Policia Civil em Castelo de Sonhos.

A adolescente de 15 anos é acusada de ter esfaqueado seu ex companheiro Henrique Sousa dos Santos (22 anos), que veio a óbito no local do fato. Segundo ela e testemunhas o mesmo estava tentando agredi-la.

A polícia estuda a possibilidade da garota ter agido em legítima defesa.

Henrique tinha várias passagens pela polícia inclusive por tráfico de drogas.

Após a lavratura do flagrante a menor será conduzida para Novo Progresso onde aguardará medidas judiciais…

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...