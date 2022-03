Aterro em cabeceira de ponte deixa avenida intransitável pela Terceira Vez em Novo Progresso;Vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme os moradores do bairro, a situação está difícil e os moradores já não sabem mais a quem recorrer. “Já moramos há 15 anos no bairro São Marcos até hoje não temos investimento do poder público como asfalto e melhorias”, desabafa.

Após a última chuva, enxurrada levou o aterro da cabeceira da ponte da Avenida Jamanxim no bairro São Marcos e deixou sem condições de tráfego, conforme relatado pelos moradores ao Jornal Folha do Progresso, esta já é a terceira vez.

