Caixa libera empréstimo para negativados a partir desta segunda-feira (28)

(Foto: Reprodução) – A partir de segunda-feira (28), a Caixa Econômica Federal começa a liberar a contratação do microcrédito no valor de R$ 1 mil para os trabalhadores, inclusive para os trabalhadores que estão com nome sujo.

O microcrédito faz parte do SIM Digital – Programa de Simplificação do Microcrédito Digital, e se destina a concessão de empréstimos para os microempreendedores que costumam ter pouco acesso ao crédito, incluindo pessoas e pequenos negócios que estão negativados. (As informações são do Jornal Contábil).

Novo microcrédito Caixa

O novo microcrédito da Caixa será disponibilizado para dois públicos diferentes sendo eles pessoas físicas normais, e também para o Microempreendedor Individual (MEI).

O cidadão poderá solicitar um microcrédito no valor de até R$ 1 mil (inclusive para quem tem nome sujo);

O MEI poderá solicitar um microcrédito no valor de até R$ 3 mil.

Condições e contratação do microcrédito para o cidadão

Para o cidadão o microcrédito será de até R$ 1 mil, onde o trabalhador poderá pagar o empréstimo em até 24 parcelas mensais.

O microcrédito também terá uma taxa de juros mensal a partir de 1,95% e o cidadão com nome sujo também poderá contratar.

A contratação para o cidadão será por meio do aplicativo Caixa Tem e estará disponível a partir da segunda-feira (28).

O processo de contratação é simples, basta baixar o aplicativo Caixa Tem no seu celular, concordar com as informações, preencher os dados exigidos e pronto, em até 7 dias o dinheiro estará disponível.

Empréstimo da Caixa para o MEI

Para o Microempreendedor Individual o microcrédito será de até R$ 3 mil e o MEI poderá parcelar o empréstimo em até 24 meses. O microcrédito terá uma taxa de juros mensal a partir de 1,99%.

No caso do MEI a contratação deverá seguir algumas exigências, como, por exemplo, ter uma conta na Caixa e ter pelo menos 12 meses de faturamento como microempreendedor.

Por fim, segundo a Caixa, nas próximas semanas o MEI também poderá realizar a contratação do microcrédito através do Caixa Tem, contudo, por enquanto a contratação será apenas nas agências da Caixa Econômica.

Jornal Folha do Progresso em 28/03/2022/08:09:50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...