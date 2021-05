Polícia Civil prende quatro pessoas suspeitas de desviarem R$ 600 mil em fraudes bancárias no Pará

Polícia Civil deflagra operação e desmembra grupo que desviou R$ 600 mil de instituição bancária — Foto: Ascom/ Polícia Civil do Pará

Prisões fizeram parte da operação Cyber Market, deflagrada nesta sexta-feira, 7.

Quatro pessoas foram presas nesta sexta-feira (7), durante a operação Cyber Market da Polícia Civil, deflagrada na região metropolitana de Belém e sudeste do Pará. De acordo com a polícia, os presos são suspeitos de integrarem um grupo criminoso que desviou R$ 600 mil em fraudes bancárias.

A operação ocorreu por meio da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais por Meios Cibernéticos (DCCEP). De acordo com as investigações, iniciadas em dezembro de 2019, os golpes iniciavam quando um correntista recebia um link falso, por meio de mensagem de texto.

O endereço eletrônico permitia ao criminoso acesso às informações da vítima, bem como fazer transações financeiras por meio da internet. Um balanço da DCCEP mostra que inúmeras vítimas, de todas as regiões do Estado, procuraram a Polícia Civil e denunciaram o crime.

Os golpistas utilizavam comércios locais para comprar produtos alimentícios, revender e “esquentar” o dinheiro.

Operação

As diligências começaram na quinta-feira (6), na região dos Carajás, e na manhã desta sexta-feira (7), nos municípios próximos à capital paraense. Na RMB, três pessoas foram presas. Celulares, notebooks, documentos e cartões foram apreendidos na residência dos acusados.

No sudoeste do Estado, os agentes estiveram nas cidades de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Palestina do Pará. Na região, uma mulher foi presa por envolvimento direto no esquema. As investigações apontam que ela recebeu o valor de R$ 75 mil.

Todos os envolvidos já estão à disposição da justiça.

Por G1 PA — Belém

