Queda de aeronave que matou três foi filmada e mostra rasante fatal por piloto aprendiz – Vídeos

Conforme relatos de testemunhas o piloto Ribamar Pinheiro Brandão, estava ensinando um jovem amigo a pilotar. (Foto:Reprodução Facebook)

Ribamar prestava serviços para Agencia Aliança de aviação em Novo Progresso e fazia diariamente voos para garimpos em toda região.

Vídeo gravado por um garimpeiro e postado nas redes sociais mostra o voo da aeronave segundos antes da queda.

Assista!

Ainda conforme moradora do São Raimundo, Ribinha estava voando ensinando um amigo a pilotar – identificado como Danilo Pombo – era costume do piloto Ribinha fazer rasantes, o avião “Cessna 210” foi visto pousando e decolando com o piloto aprendiz no comando, a moradora acredita que foi o piloto aprendiz que perdeu o controle no momento do acidente, ele que estava comandando a aeronave, porque o Ribinha era muito experiente, não perderia o controle da aeronave, direto ele fazia estes rasantes aqui, relatou para o Jornal Folha do Progresso.

As três vítimas foram identificadas; o piloto Ribamar Pinheiro Brandão, aprendiz Danilo Oliveira dos Santos e o passageiro Aldson Santos Moreira (sem documento).

Os moradores afirmam que a manobra que causou acidente foi feita pelo rapaz que estava aprendendo ele foi fazer rasante – manobra em baixa altura – era costume todos os dias este rasante o aprendiz chegou a comentar com moradores que tinha o maior medo de fazer isso e não dar tempo de subir. Ele tinha acabado de falar comigo, e quando eu vi, foi só rasante passando e depois eu ouvi foi só o estrondo”, contou uma testemunha em áudio publicado no WhatsApp.

O acidente aéreo aconteceu por volta das 17h45mn, aeronave perdeu altura , colidiu em um barranco e explodiu. Populares ainda tentaram socorrer as vítimas, mas nada pôde ser feito.

Os corpos ficaram carbonizados , populares jogaram terra para conter o fogo, o piloto pulou da aeronave antes de explodir e morreu na queda.

Outro Acidente

O piloto “Ribinha” se envolveu em outro acidente aéreo no mês de agosto de 2019, decolou do Garimpo São Raimundo e pousou em uma pastagem com passageiros, em pouso de emergência, Ribinha e os passageiros foram resgatados no dia seguinte. Ninguém se feriu.

Leia mais:Avião que decolou do garimpo São Raimundo e desapareceu é encontrado

Assista ao vídeo

Um vídeo mostra, que o piloto “Ribinha” já havia feito outro voo de Novo Progresso ao garimpo São Raimundo, com cinco pessoas a bordo, entre eles três mulheres, como mostram o vídeo abaixo postado nas redes sociais.

Último voo do piloto Ribinha

Corpos

Os corpos das vítimas estão na funerária “Planeta Pax” aguardando familiares para serem liberados; o local do velório ainda não foi divulgado o sepultamento foi marcado para as 17horas no cemitério municipal.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...