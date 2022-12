Polícia Civil prende suspeito de assalto a agência bancária do Sicredi de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A agência do Sicredi localizada na avenida João Atilis em Novo Progresso, ficou com caixas eletrônicos sem funcionar a mais de 20 dias, após ser assaltada.

Em 12 de setembro de 2022, o Jornal Folha do Progresso divulgou o furto , no dia 12 de setembro a agência não abriu, o sistema de segurança da agência não funcionou, o banco não informou valor levado, e a polícia não deu informações certas sobre o furto.

A Polícia Civil da Delegacia de Novo Progresso, em operação comandada pelo Delegado, Lucas prendeu, na manhã desta sexta-feira, 23 de dezembro de 2022, um suspeito de integrar um grupo de assaltantes que furtaram agência bancária do Sicredi em Novo Progresso. Os criminosos teriam entrado na agência após desligar alarmes e realizarem furto nos caixas eletrônicos do banco. A instituição não divulgou o valor levado pelos criminosos. Uma arma foi levada pelos criminosos.

Um homem (não teve identidade divulgada), preso durante a Operação da polícia Civil, teria participado do furto na agência do Sicredi que ocorreu no mês de setembro em Novo Progresso.

You May Also Like